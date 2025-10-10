RAMO ALLACCIAMENTO A21/A26: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26 A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A21
Roma, 10 ottobre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 14 OTTOBRE
-sarà chiuso il Ramo che dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, con provenienza Brescia, immette sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria ovest, al km 66+000 della A21, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Casale Monferrato sud, per riprendere il proprio itinerario in direzione Gravellona Toce.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE
-sarà chiuso il Ramo che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con provenienza Gravellona Toce, immette sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Felizzano, per riprendere il proprio itinerario in direzione Torino.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 16 OTTOBRE
-sarà chiuso il Ramo che dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia – con provenienza Brescia – immette sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria ovest, al km 66+000 della A21, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud, per riprendere il proprio itinerario in direzione Genova.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 17 OTTOBRE
-sarà chiuso il Ramo che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con provenienza Gravellona Toce, immette sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest, per riprendere il proprio itinerario in direzione Brescia.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 6:00 DI SABATO 18 OTTOBRE
-sarà chiuso il Ramo che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con provenienza Genova e Gravellona, immette sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia.
In alternativa, chi proviene da Genova potrà anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500, mentre chi proviene da Gravellona potrà uscire anticipatamente a Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest, per riprendere il proprio itinerario in direzione Brescia.