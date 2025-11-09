RAMO ALLACCIAMENTO A21/A26: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26
Roma, 9 novembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dello svincolo, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiusa, per chi proviene da Torino, l’immissione sulla A26, verso Genova.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Felizzano, al km 51+600 della A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.