RAMO ALLACCIAMENTO A2 AUTOSTRADA MEDITERRANEO/A30CASERTA SALERNO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE A30 VERSO CASERTA

Roma, 29 luglio 2025 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 luglio, sarà chiuso, per chi percorre la A2 Autostrada del Mediterraneo e proviene da Salerno, il ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fisciano est, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, seguire le indicazioni per Fisciano percorrendo viale Giovan Battista Vico e via Giovanni Paolo II, per poi immettersi in A30 verso Caserta.