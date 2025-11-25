RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO R08: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI CASERTA CENTRO
Roma, 25 novembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro R08, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiusa l’uscita di Caserta Centro, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.