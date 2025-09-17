RAMO ALLACCIAMENTO A1/CAPODICHINO E RAMO H39: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 17 settembre 2025 – Per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 19 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e Capodichino Secondigliano, verso la Tangenziale.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Pietro”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Napoli, uscire a Napoli Centro Direzionale e immettersi in Tangenziale attraverso la stazione di Corso Malta;
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e l’allacciamento con la Diramazione di Capodichino, verso la Tangenziale.
In alternativa si consiglia di uscire a Napoli Centro Direzionale e immettersi in Tangenziale attraverso la stazione di Corso Malta;
-sarà chiuso il tratto compreso tra il Ramo H39 (SP1-Diramazione Capodichino) e l’allacciamento con la Diramazione di Capodichino, verso la Tangenziale.
In alternativa, chi percorre la SP1 e proviene da Napoli, potrà uscire a Napoli Casavatore e proseguire su via Taverna Rossa, seguendo le indicazioni per la Tangenziale.