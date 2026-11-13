RAMO ALLACCIAMENOT A60 TANGENZIALE DI VARESE/A8, SC5 STRADA VARESE-GAZZADA E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE
RAMO ALLACCIAMENOT A60 TANGENZIALE DI VARESE/A8, SC5 STRADA VARESE-GAZZADA E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 13 novembre 2026 – Sul Ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 NOVEMBRE
Sul Ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene dal valico del Gaggiolo, il Ramo di immissione A8, verso Milano.
In alternativa, entrare allo svincolo di Castronno.
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:
-arà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa, entrare allo svincolo di Castronno.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:
-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa, percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso SP57 Gazzada/Morazzone e percorrere la viabilità ordinanza seguendo le indicazioni per Varese città.
Sul Ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene dal valico del Gaggiolo, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa, percorrere la SP1, la SP17 e la SS341 in direzione Varese città.
NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 18 E GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il valico del Gaggiolo.
In alternativa, uscire allo svincolo di Castronno;
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.
In alternativa uscire allo svincolo di Castronno.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 5:00 DI SABATO 21 NOVEMBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il valico del Gaggiolo.
In alternativa, uscire anticipatamente a Buguggiate, oppure proseguire in A8 verso Milano e uscire a Castronno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.