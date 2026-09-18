RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA SC1: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE
RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA SC1: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE
Roma, 18 settembre 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, con orario 22:00-5:00, chi percorre il Raccordo Milano Viale Certosa SC1 con provenienza Milano città ed è diretto sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Brescia/Venezia.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla A4, verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano, rientrare dallo stesso svincolo verso Torino e immettersi in A8, in direzione Varese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.