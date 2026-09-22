RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA SC1: AGGIORNAMENTO DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE
RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA SC1: AGGIORNAMENTO DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE
Roma, 22 settembre 2026 – E’ stato annullato il provvedimento di deviazione obbligatoria sulla A4, per chi percorre il raccordo Milano Viale Certosa, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 22, alle 5:00 di mercoledì 23 settembre.
Per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, con orario 22:00-5:00, chi percorre il Raccordo Milano Viale Certosa SC1 con provenienza Milano città ed è diretto sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Brescia/Venezia.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano, rientrare dallo stesso svincolo verso Torino e immettersi in A8, in direzione Varese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.