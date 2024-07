RACCORDO DI CASALECCHIO: FASE CONCLUSIVA PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PONTE

Roma, 30 luglio 2024 – Sul Raccordo di Casalecchio al fine di consentire l’esecuzione della fase finale delle attività di realizzazione del nuovo ponte, sarà necessario chiudere la stazione di Bologna Casalecchio:

-in entrata verso Ancona/Padova, in modalità continuativa, fino alle 22:00 di sabato 10 agosto;

-in uscita per chi proviene Ancona/Padova, in modalità continuativa, fino alle 22:00 di sabato 31 agosto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera al km 15+500 della A14 Bologna-Taranto o la stazione di Bologna Arcoveggio al km 0+600 della A13 Bologna-Padova.

Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto per il periodo delle lavorazioni un potenziamento del servizio di assistenza, della segnaletica di cantiere, messaggi dedicati sui PMV, sulla Tangenziale di Bologna e sulla A14 Bologna-Taranto.