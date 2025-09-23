RACCORDO DI CASALECCHIO E A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 23 settembre 2025 – E’ stato aggiornato il programma delle chiusure notturne previste dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, per consentire attività di ispezione cavalcavia, come di seguito indicato:

Sul Raccordo di Casalecchio (R14):

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 e, chi è diretto verso Ancona potrà entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro mentre, chi è diretto in A13 Bologna-Padova, potrà entrare in A14 a Bologna Fiera.

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14.