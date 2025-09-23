RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BOLOGNA CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA

Roma, 23 settembre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 e, chi è diretto verso Ancona potrà entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro mentre, chi è diretto in A13 Bologna-Padova, potrà entrare in A14 a Bologna Fiera.