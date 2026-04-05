RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 5 aprile 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni.
Tale provvedimento comporterà l’installazione, sulla Tangenziale di Bologna, dell’uscita obbligatoria allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e la chiusura dei due Rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese – con provenienza Vignola e Bologna – immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli;
verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;
verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto;
verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.