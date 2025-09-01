R88 BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO SS96: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 1 settembre 2025 – Per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, nelle quattro notti di martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso l’R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96), per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura (da Altamura) ed è diretto sulla D94 Complanare sud di Bari, verso la SS16 Tangenziale di Bari.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS96 in direzione di Bari, fino a raggiungere la SS16 Adriatica.