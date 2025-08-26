R88 BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO SS96: CHIUSO STANOTTE DA BARI ZONA INDUSTRIALE VERSO LA SS96
R88 BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO SS96: CHIUSO STANOTTE DA BARI ZONA INDUSTRIALE VERSO LA SS96
Roma, 26 agosto 2025 – Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, martedì 26, alle 6:00 di mercoledì 27 agosto, sarà chiuso l’R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96 Bari-Altamura), per chi proviene dalla D94 Complanare sud di Bari, dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla SS96 Bari-Altamura, verso Altamura.
Di conseguenza, chi proviene da Bari Zona Industriale verrà deviato obbligatoriamente sulla SS96 verso Bari, dove potrà uscire a Modugno e rientrare dallo stesso verso Altamura.