R88 BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO SS96 BARI-ALTAMURA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS96 BARI-ALTAMURA VERSO ALTAMURA. RAMO ALLACCIAMENTO SS96/D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA D94
Roma, 16 ottobre 2025 – Sull’R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96 Bari-Altamura) e sul Ramo di allacciamento SS96 Bari-Altamura-D94 Complanare sud di Bari, dalle 22:00 di questa sera giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sull’R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96 Bari-Altamura):
-sarà chiuso, per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona industriale (dalla D94 Complanare sud di Bari), dalla A14 Bologna-Taranto e dalla SS16 Tangenziale di Bari, il ramo di allacciamento sulla SS96 Bari-Altamura, verso Altamura.
Di conseguenza, chi proviene dalla D94 Complanare sud di Bari, dalla A14 Bologna-Taranto e dalla SS16 Tangenziale di Bari, verrà obbligatoriamente deviato sulla SS96 in direzione di Bari, dove potrà uscire a Modugno e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione di Altamura.
Sul Ramo di allacciamento SS96 Bari-Altamura/D94 Complanare sud di Bari:
-sarà chiuso, per chi proviene dalla SS96 (da Altamura), il ramo di immissione sulla D94, verso la A14 Bologna-Taranto e la SS16 Tangenziale di Bari.
In alternativa, proseguire sulla SS96 Bari Altamura, uscire a Piscine dei Preti e rientrare dallo stesso svincolo verso Bari, fino a raggiungere lo svincolo di ingresso della D94 in direzione A14 e SS16.