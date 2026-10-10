R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASERTA CENTRO
R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 10 ottobre 2026 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire attività di ispezione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa, uscire alla stazione di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli e percorrere la SS700 in direzione Caserta sud;
-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, entrare alla stazione di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli, dopo aver percorso viale Carlo III di Borbone, in direzione Caserta nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.