R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASERTA CENTRO

Roma, 19 ottobre 2026 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, entrare alla stazione di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli, dopo aver percorso viale Carlo III di Borbone, in direzione Caserta nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.