R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 18 luglio 2026 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire attività di ispezione cavalcavia, nelle tre notti di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso Roma.
In alternativa, si consiglia di entrare a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.