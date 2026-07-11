R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE ‘USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE ‘USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 11 luglio 2026 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire attività tecniche relative alle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli e percorrere la SS700 in direzione Caserta sud.