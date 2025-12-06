R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI CASERTA CENTRO A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DI CASERTA NORD
R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI CASERTA CENTRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DI CASERTA NORD
Roma, 6 dicembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8) e sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 9 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE
Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):
-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene da Roma, per lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consiglia di uscire a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 1:00 DI GIOVEDI’ 11 DICEMBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Napoli e da Roma, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, si consiglia:
per chi proviene da Napoli: Caserta sud;
per chi proviene da Salerno: Caserta Centro;
per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere.