R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 1 dicembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.