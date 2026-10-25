R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 25 ottobre 2026 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 ottobre, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire a Caserta nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.