R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 28 luglio 2026 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia uscire a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.