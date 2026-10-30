R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO SAN NICOLA OVEST
R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO SAN NICOLA OVEST
Roma, 30 ottobre 2026 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8) e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):
-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire a Caserta nord, sulla A1.
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa l’area di servizio San Nicola ovest, situata nel tratto compreso tra Caserta nord e Napoli nord, verso Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.