Roma, 8 dicembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8) e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione di portali segnaletici, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):
-sarà chiusa l’entrata di Caserta Centro, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare a Caserta nord.
Sulla A1 Milano-Napoli:
–sarà chiusa l’entrata di Caserta sud, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di percorrere la SP335 ed entrare a Pomigliano Villa Literno.