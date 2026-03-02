R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 2 marzo 2026 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.