R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 13 febbraio 2026 – Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.