Roma, 24 novembre 2025 – Sul Raccordo di Palagianello (R74) e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE QUATTRO NOTTI DI LUNEDI’ 24, MARTEDI’ 25, MERCOLEDI’ 26 E GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00
Sul Raccordo di Palagianello (R74):
-sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Mottola Castellaneta;
-sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Mottola Castellaneta.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 28 ALLE 6:00 DI SABATO 29 NOVEMBRE
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la SS7 Appia e Palagianello, verso Bari.
In alternativa, proseguire sulla SS7 Appia ed entrare sulla A14 attraverso lo svincolo libero di Palagianello.