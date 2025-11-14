R74 RACCORDO DI PALAGIANELLO CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 novembre 2025 – Per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il Raccordo di Palagianello, tra la SS7 Appia e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto sulla SS7 Appia, proseguire sulla A14 fino a raggiungere la SS7 Appia;

per chi è diretto sulla A14, proseguire sulla SS7 Appia fino a raggiungere la A14.