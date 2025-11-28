R74 RACCORDO DI PALAGIANELLO: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 28 novembre 2025 – Per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il Raccordo di Palagianello (R74), tra la SS7 Appia e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni.

Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in uscita per chi proviene dalla A14.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto sulla SS7 Appia, proseguire sulla A14 fino a raggiungere la SS7 Appia;

per chi è diretto sulla A14, proseguire sulla SS7 Appia verso Palagiano, fino a raggiungere la A14, con ingresso alla barriera di Taranto.