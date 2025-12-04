R74 RACCORDO DI PALAGIANELLO: CHIUSO STANOTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 4 dicembre 2025 – Per consentire lavori alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di stasera, giovedì 4, alle 6:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il Raccordo di Palagianello (R74), tra la SS7 Appia e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni.
Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in uscita per chi proviene dalla A14.
In alternativa si consiglia:
per chi è diretto sulla SS7 Appia, proseguire sulla A14 fino a raggiungere la SS7 Appia;
per chi è diretto sulla A14, proseguire sulla SS7 Appia verso Palagiano, fino a raggiungere la A14, con ingresso alla barriera di Taranto.