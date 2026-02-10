R74 RACCORDO DI PALAGIANELLO: CHIUSO PER UNA NOTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
R74 RACCORDO DI PALAGIANELLO: CHIUSO PER UNA NOTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 10 febbraio 2026 – Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiuso il Raccordo di Palagianello (R74), in entrambe le direzioni, con contestuale chiusura dell’uscita dello svincolo di Palagianello.
In alternativa, chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto ed è diretto sulla SS7 Appia, potrà proseguire sulla A14 fino a raggiungere la SS7 Appia, mentre, chi proviene dalla SS7 Appia ed è diretto sulla A14 verso Pescara, potrà proseguire sulla SS7 Appia verso Palagiano ed entrare in A14 attraverso la barriera di Taranto.