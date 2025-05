R71/A1 MILANO NAPOLI: AL VIA LA FASE CONCLUSIVA DEL PIANO DI POTENZIAMENTO IMPIANTI GALLERIA BRANCOLANO NEL TRATTO FIRENZE SUD-FIRENZE IMPRUNETA

GARANTITE TRE CORSIE VERSO BOLOGNA FINO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI

Roma, 22 maggio 2025 – A partire da domenica 25 maggio prende il via la fase conclusiva delle complesse attività relative al programma di potenziamento degli impianti della galleria “Brancolano”, nella carreggiata esterna della A1 Milano-Napoli, tra Firenze sud e Firenze Impruneta, verso Bologna.

Le attività prevedono nello specifico la realizzazione del nuovo sistema di drenaggio e raccolta per i liquidi pericolosi sversati in galleria, oltre al completamento delle attività relative all’installazione di un sistema di erogazione idrica antincendio e di stazioni di emergenza ai portali e in galleria, all’adeguamento della segnaletica stradale per integrare i nuovi impianti e all’inserimento di sensoristica per la determinazione dei principi di incendi.

Il cronoprogramma delle lavorazioni per il completamento dell’opera proseguirà in continuità fino a venerdì 11 luglio.

Il cantiere è organizzato in modo da garantire sempre il transito su tre corsie in direzione nord/Bologna.

Fanno eccezione le notti comprese tra la domenica e il giovedì (dalle ore 22:00 alle ore 6:00), durante le quali l’uscita di Impruneta sarà chiusa per chi proviene da Roma, e il traffico sarà canalizzato sulle due corsie della carreggiata interna, mentre la carreggiata esterna in direzione Bologna sarà completamente chiusa tra il km 297+900 e il km 292+000.

In alternativa alla suddetta chiusura dell’uscita della stazione di Firenze Impruneta, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Firenze sud, oppure utilizzare l’area di parcheggio Villa Costanza per riprendere l’A1 in direzione di Roma e uscire alla stazione di Firenze Impruneta.

I veicoli pesanti dovranno uscire alla stazione di Firenze Scandicci.

Lo schema di cantiere potrà essere rimodulato, e le variazioni prontamente comunicate, a seconda degli eventi in atto nella zona fiorentina, con l’obiettivo di garantire la percorribilità del tracciato autostradale.