R64 RACCORDO DI CONEGLIANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A27 MESTRE-BELLUNO

Roma, 8 settembre 2025 – Sul Raccordo di Conegliano (R64), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle quattro notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A27 Mestre-Belluno, per chi proviene da Conegliano ed è diretto verso Belluno.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla viabilità ordinaria: SP15, SS13 e SS51, per poi entrare sulla A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud, per proseguire in direzione di Belluno.