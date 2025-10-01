R64 RACCORDO DI CONEGLIANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A27 E SULA A28
Roma, 1 ottobre 2025 – Sul Raccordo di Conegliano (R64), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Conegliano, il ramo di immissione sulla A27 Venezia-Belluno, verso Belluno.
In alternativa percorrere la viabilità ordinaria: SP15 Cadore-mare verso Conegliano, SS13 Pontebbana e SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud;
-sarà chiuso, per chi proviene da Conegliano, il ramo di immissione sulla A28 Portogruaro-Conegliano, verso Pordenone.
In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: SP15 Cadore-mare verso Conegliano, SS13 Pontebbana verso Udine, SP41 Var ed entrare in A28 alla stazione di Godega di Sant’Urbano.