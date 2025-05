R6 RACCORDO A51 TANGENZIALE ST/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST

Roma, 28 maggio 2025 – Sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli (R6), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna e da Milano città, il ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Bologna, proseguire sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 Milano-Napoli (R5) verso la A51 Tangenziale est;

per chi proviene da Milano città, seguire le indicazioni per Bologna, uscire a San Giuliano Milanese, al km 2+700 della A1 e rientrare dallo stesso svincolo, per poi immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), in direzione della A51 Tangenziale est.