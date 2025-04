R6 RACCORDO A51 TANGENZIALE EST/A1 MILANO-NAPOLI, R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO, RAMO ALLACCIAMENTO A51/R5: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 9 aprile 2025 – Sull’R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli, sull’R5 Raccordo Piazzale Corvetto/A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5 Raccordo Piazzale Corvetto/A1, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 10 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 11 APRILE

Sull’R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sull’R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto, verso Piazzale Corvetto.

In alternativa, immettersi sull’R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto verso Milano Piazzale Corvetto; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 3, seguire le indicazioni per Rogoredo, proseguire sula SP415 Paullese verso Milano, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest/A1 Bologna/A7 Genova/Malpensa, immettersi nuovamente sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, uscire allo svincolo 1 e seguire le indicazioni per Milano Piazzale Corvetto.

Sull’R5 Raccordo Piazzale Corvetto/A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est, verso Usmate.

In alternativa, proseguire sull’R5 verso Bologna, uscire allo svincolo San Donato/Metanopoli o allo svincolo di Poasco o via Emilia, immettersi nuovamente sull’R5 Raccordo Piazzale Corvetto/A1 verso Milano Piazzale Corvetto ed entrare in A51 in direzione di Usmate.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 11 ALLE 5:00 DI SABATO 12 APRILE

-sarà chiuso il Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5 (Raccordo Piazzale Corvetto A1 Milano-Napoli), per chi proviene da Usmate ed è diretto verso Bologna.

In alternativa, proseguire verso Bologna sull’R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1 e sulla A1, uscire a San Giuliano, al km 2+700 e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi seguire le indicazioni per San Donato/ Metanopoli/via Emilia/ Poasco sull’R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto.

Sull’R5 Raccordo Piazzale Corvetto/A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sull’R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1, verso Bologna.

In alternativa, proseguire verso Bologna sull’R5 Raccordo Piazzale Corvetto/A1 ed immettersi sulla A1, sempre in direzione del capoluogo emiliano.