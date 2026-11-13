R6 RACCORDO A51 TANGENZIALE EST/A1 MILANO-NAPOLI E R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
R6 RACCORDO A51 TANGENZIALE EST/A1 MILANO-NAPOLI E R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 13 novembre 2026 – Su R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli e su R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 16 E MARTEDI’ 17 NOVEMBE, CON ORARIO 21:00-5:00
Sul Raccordo A51/A1 (R6):
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione su R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto,
verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, potranno percorrere R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto e seguire le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9 via Emilia.
In ulteriore alternativa, potranno proseguire sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 3 Paullo e rientrare dallo stesso in direzione Bologna, per poi uscire a San Donato;
i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, potranno percorrere R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto e seguire le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9 via Emilia.
In ulteriore alternativa, in considerazione della limitazione in peso (26 tonnellate) sul cavalcavia dello svincolo 3 Paullo della A51, i veicoli pesanti dovranno proseguire sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 4 Mecenate e rientrare dallo stesso in direzione Bologna, per poi uscire a San Donato.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE
Sul Raccordo A51/A1 (R6):
-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 1-2 San Donato e l’allacciamento con R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 1-2 della A51 Tangenziale est di Milano, immettersi su via Rogoredo in direzione San Donato Milanese, entrare su R5 Raccordo Piazzale Corvetto-A1 verso Bologna agli svincoli San Donato/M3/ENI oppure Poasco oppure SS9 via Emilia e proseguire sulla A1 verso Bologna.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 NOVEMBRE
Sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5):
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il Ramo di immissione su R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1, verso Bologna.
In alternativa, proseguire su R5 Raccordo Piazzale Corvetto-A1 verso Bologna e poi sulla A1, verso Bologna;
-sarà chiuso R6 Raccordo A51/A1, verso Bologna.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria su R5 Raccordo Piazzale Corvetto/A1, seguire le indicazioni per Bologna ed entrare quindi in A1.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.