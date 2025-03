R6 RACCORDO A51 TANGENZIALE EST/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SAN DONATO-ALLACCIAMENTO A1 VERSO BOLOGNA

Roma, 12 marzo 2025 – Sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli (R6), per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte sul canale Vettabbia, dalle 23:00 di sabato 15 alle 6:00 di domenica 16 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra San Donato e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bologna, chi proviene dalla A51, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Donato e proseguire sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5) verso Bologna, per poi immettersi sulla A1 in direzione di Bologna;

verso San Donato/Metanopoli/Poasco/via Emilia, chi proviene dalla A51, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Donato e proseguire sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5) verso Bologna, per poi immettersi sulla A1 in direzione di Bologna, uscire a San Giuliano, al km 2+700 e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/Poasco/Via Emilia ed entrare sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).