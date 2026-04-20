R6 RACCORDO A51 TANGENZIALE EST/A1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5)
R6 RACCORDO A51 TANGENZIALE EST/A1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5)
Roma, 20 aprile 2026 – Sul Raccordo A51 Tangenziale est di Milano/A1 Milano-Napoli (R6), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, seguire le indicazioni per San Donato/M3/ Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 3 Paullo e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna e uscire allo svincolo San Donato;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, seguire le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 4 Mecenate, rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna e uscire allo svincolo di San Donato. Il presente percorso considera la limitazione in peso a 26 ton sul cavalcavia dello svincolo 3 Paullo della A51.