R6 RACCORDO A51/A1: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5)

Roma, 12 dicembre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli (R6) immette sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto R5).