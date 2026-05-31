R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST E R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST E R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 31 maggio 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est /R6), per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), verso la A51 Tangenziale est.
Dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est;
-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), verso la A1.
Dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per A1/Bologna;
-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) immette sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1 (R6), per chi proviene da Piazzale Corvetto ed è diretto sulla A1.
In alternativa, proseguire lungo il Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5) verso Bologna e immettersi sulla A1 verso Bologna.