R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST E R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: ANNULLAMENTO CHIUSURE NOTTURNE
R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST E R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: ANNULLAMENTO CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 4 giugno 2026 – Sono state annullate le seguenti chiusure che erano previste dalle 22:00 di questa sera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 giugno:
-annullata la chiusura del Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), verso la A1 Milano-Napoli;
-annullata la chiusura dell’allacciamento dal Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) sul Raccordo A51/A1, da Piazzale Corvetto verso la A1.