R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA
Roma, 27 novembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6), verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 23:00 di sabato 29 alle 6:00 di domenica 30 novembre;
-dalle 22:00 di domenica 30 novembre alle 5:00 di lunedì 1 dicembre.
Di conseguenza, il traffico sarà indirizzato obbligatoriamente verso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), dove si dovranno seguire le indicazioni per Bologna fino all’immissione in A1.