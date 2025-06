R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO CORVETTO

Roma, 6 giugno 2025 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6), per consentire attività di ispezione del viadotto San Donato, nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo Corvetto, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli, lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5); in ulteriore alternativa, uscire a Paullo e rientrare dallo stesso svincolo, per poi immettersi verso Milano Centro dallo svincolo 1-2 della A51 Tangenziale est.