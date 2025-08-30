R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST DI MILANO: CHIUSO VERSO LA A51 TANGENZIALE EST DI MILANO
Roma, 30 agosto 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), in direzione della A51.
Di conseguenza, chi dovrà raggiugere la A51, potrà percorrere il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5).