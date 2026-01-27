R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA
Roma, 27 gennaio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione giunti del viadotto San Donato, nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6), verso la A1/Bologna.
Di conseguenza, il traffico sarà indirizzato obbligatoriamente verso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), dove si dovranno seguire le indicazioni per Bologna fino all’immissione in A1.