R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSURA NOTTURNA VERSO LA A51
R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSURA NOTTURNA VERSO LA A51
Roma, 21 settembre 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), verso la A51.
Dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto, seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.