R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSURA NOTTURNA VERSO BOLOGNA R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE R6
R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSURA NOTTURNA VERSO BOLOGNA
R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE R6
Roma, 25 settembre 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6) e sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), verso Bologna.
Dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Bologna e immettersi quindi in A1, in direzione Bologna;
-sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, proseguire sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna e proseguire sulla A1, in direzione Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.