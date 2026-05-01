R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO LA A51
R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO LA A51
Roma, 1 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “San Donato”, dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est, in direzione di quest’ultima.
Di conseguenza, si dovrà proseguire obbligatoriamente verso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto /R5), dove si potranno seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est.